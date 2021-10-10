Анастасия Лях .10 октября, 2021 7

Актриса присоединилась к новому режиссерскому проекту Дэвида Финчера под названием «Убийца», сообщает The Playlist.

Об этом любопытном психологическом триллере в стиле нуар мы уже писали. Финчер разрабатывает проект для стриминга Netflix по сценарию Эндрю Кевина Уокера, работавшего над детективом «Семь». В главной роли значится Майкл Фассбендер. Его герой, вернее антигерой — серийный маньяк, который внезапно начинает терзаться и раскаиваться в совершенных убийствах.

Кого сыграет Суинтон, не раскрывается. Ранее актриса сотрудничала с Финчером на фантастическом проекте «Загадочная история Бенджамина Баттона».