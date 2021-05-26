Анастасия Лях .26 мая, 2021 6

Студия Warner определилась с актером, который сыграет культового фэнтезийного персонажа Вилли Вонку в новой интерпретации сказки Роальда Даля о шоколадной фабрике.

Как сообщает Deadline, роль досталась звезде гей-мелодрамы «Зови меня своим именем» и предстоящей фантастики «Дюна» Тимоти Шаламе. Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что это будет приквел, который расскажет о юности Вилли Вонки до того, как он создал шоколадную фабрику.

В режиссерском кресле находится британец Пол Кинг, снявший «Паддингтона» и «Паддингтона 2». Релиз намечен на 17 марта 2023 года.

Напомним, ранее Вилли Вонку на экране изобразили Джин Уайлдер в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) и Джонни Депп в «Чарли и шоколадной фабрике» (2005).