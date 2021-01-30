Анастасия Лях .30 января, 2021 9

На фото: Тимоти Шаламе в фильме "Зови меня своим именем"

Как сообщает The Hollywood Reporter, Тимоти Шаламе готов присоединиться к новому проекту итальянского режиссера Луки Гуаданьино.

Это будет экранизация подросткового романтического людоедского хоррора Камиллы ДеАнджелис «Bones & All» («Кости и все»). Его главная героиня, девушка Марен, отправляется на поиски отца, которого никогда не знала, чтобы понять, откуда в ней патологическая страсть убивать и съедать близких людей.

Сценарий Гуаданьино написал в соавторстве с Дэйвом Кайганичем, с которым работал над ремейком «Суспирии».

Напомним, ранее сообщалось о планах постановщика выпустить сиквел мелодрамы «Зови меня своим именем», в которой Шаламе исполнил главную роль.