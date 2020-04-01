Российский режиссер и продюсер запустил в разработку проект под названием «Истории карантина», передает ТАСС.
Это будет киноальманах, состоящий из различных историй людей, находящихся на карантине во время пандемии коронавируса. Проект будет полностью снят в формате screenlife (или
Новеллы будут короткометражными и сняты самими же пользователями, то есть необязательно профессионалами, а обычными людьми. Бекмамбетов уже объявил конкурс, принять участие в котором может любой желающий с любого уголка планеты.