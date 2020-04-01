Анастасия Лях .1 апреля, 2020 1

Российский режиссер и продюсер запустил в разработку проект под названием «Истории карантина», передает ТАСС.

Это будет киноальманах, состоящий из различных историй людей, находящихся на карантине во время пандемии коронавируса. Проект будет полностью снят в формате screenlife (или десктоп-муви ), то есть все действие будет происходить на экранах гаджетов (как в фильмах «Убрать из друзей», «Поиск»).

Новеллы будут короткометражными и сняты самими же пользователями, то есть необязательно профессионалами, а обычными людьми. Бекмамбетов уже объявил конкурс, принять участие в котором может любой желающий с любого уголка планеты.