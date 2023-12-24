sonyazhytkova .24 декабря, 2023 5

Голлі Марі Комбс, актриса з популярного серіалу про надприродніх відьм "Charmed", розповіла про тиск і маніпуляції, які примушували її залишитися у шоу після виходу її партнерки Шаннен Доерті у третьому сезоні.

Серіал, який спочатку вийшов у 1998 році, завоював велику популярність, розповідаючи про життя трьох сестер-чарівниць, які вирішують труднощі своїх містичних обов'язків та особистого життя. Проте під магією екрану та сестринства криється тривожна історія якісного шантажу та неспокійних відносин на роботі.

У відвертій бесіді на подкасті "Let's Be Clear With Shannen Doherty", Голлі Марі Комбс розкрила складні обставини, пов'язані з продовженням своєї участі у шоу після виходу Шаннен Доерті. Вона поділилася детальним описом власних неприємних вражень від тиску та розчарування, особливо після того, як отримала суворий ультиматум від продюсера Джонатана Левіна. Комбс стверджувала, що після її бажання покинути проект разом з серіальною сестрою, вона зіткнулася з юридичними загрозами, які фактично примусили її залишитися.

"Це була дуже незручна ситуація для мене. Очевидно, ви висловили рішуче: "Я не буду робити шоу без неї" ще на початку, але моя позиція не мала такого самого впливу, розумієте? Мені було надто неприємно. Алісса [Мілано] погрожувала подати на нас в суд за ворожу атмосферу на роботі. Це не те шоу, яке я хотіла би робити без Шеннен. А вона не хотіла робити його без мене. Вони змусили мене повернутися до серіалу, якого я хотіла уникнути. В кінці кінців, я відпрацювала найбільше годин за найменшу оплату, бо я просто не просила підвищення. Я не хотіла, щоб мене виключили з бюджету і залишили без коштів" - поділилася Комбс.

Як тільки приєдналася Аліса Мілано, атмосфера на зйомках стрімко погіршилася. За словами Комбс, вплив Мілано та юридичні загрози щодо неприязного робочого середовища, ще більше ускладнили ситуацію, створивши атмосферу напруженості та невпевненості. Комбс, відчуваючи сильний зв'язок з Доерті та нецікавлячись продовженням без неї, опинилася в складній професійній ситуації. Незважаючи на своє небажання, вона зобов'язалася до довгих робочих годин та великої роботи, при цьому отримуючи недостатню компенсацію та визнання за свої зусилля.

Джерело: Мovieweb