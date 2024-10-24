sonyazhytkova .24 октября, 2024 7

Peacock анонсував, що прем'єра комедійного серіалу "Laid" запланована на 19 грудня, і всі епізоди будуть доступні для перегляду в один день. Крім того, було представлено захоплюючий тизер, який обіцяє нам яскраві емоції та багато напружених моментів.



Виконавча продюсерка Стефані Хсу виконує роль Рубі — жінки, яка дізнається, що її колишні коханці помирають у загадковий спосіб. Щоб розібратися з минулим і знайти шлях уперед, їй потрібно відновити всі свої романтичні зв'язки. Найкраща подруга Рубі, АДжей (у виконанні Зосії Мамет), підтримує її в цій нелегкій справі, допомагаючи впорядкувати хронологію колишніх партнерів, щоб жоден із них не залишився поза увагою.

До основного акторського складу також приєднуються Майкл Ангарано та Томмі Мартінес, а в епізодичних ролях з’являться Андре Хайленд, Олівер Хоулт, Девід Денмен, Фіннеас О'Коннелл, Хлоя Файнман, Етторе "Великий Е" Евен і Джон Ерлі.

Коли творці "Laid" розпочали роботу над проєктом, їх зацікавила ідея повернення до класичної романтичної комедії з усіма її атрибутами: зворушливою музикою та поцілунками під дощем. Проте, враховуючи темні часи пандемії та страйків в індустрії, вони вирішили внести особливий поворот у сюжет.

Таким чином, "Laid" обіцяє бути не лише оптимістичною історією про любов, але й міститиме елементи напруги, смерті та крові. У центрі сюжету — жінка, яка дізнається, що її колишні партнери помирають при загадкових обставинах, що створює унікальну та зіпсовану романтичну комедію.

Джерело: Deadline