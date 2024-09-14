sonyazhytkova .14 сентября, 2024 11

У новому тизері медично-драматичної серії показано, що Кетрін Фокс (Деббі Аллен) планує серйозно реформувати лікарню після того, як у фіналі попереднього сезону робочі місця всіх співробітників опинилися під загрозою.

У фінальних моментах 20-го сезону Міранда Бейлі (Чандра Вілсон) не вагається вступити у конфлікт з Кетрін, щоб захистити своїх інтернів. У новому трейлері Бейлі не тільки не зупиняється на досягнутому, але й наважується дати Кетрін ляпаса після того, як вона зневажливо називає її "просто ще одним лікарем".

Мередіт (Еллен Помпео), Амелія (Катерина Скарсон) та Теді (Кім Рейвер) також стикаються з труднощами після того, як Теді вирішила продовжити фінансування досліджень Альцгеймера, що Кетрін намагалася припинити. Тепер Мередіт, щоб налагодити стосунки з Кетрін, вирішує звернутися по допомогу до свого сина, Джексона Ейвері (Джессі Вільямс).

Також не пропустіть повернення Скотта Спідмана, який знову втілить роль Ніка Марша, коханого Мередіт, та Джейсона Джорджа у ролі Бена Воррена у 21-му сезоні. Каллі Роча також повернеться до ролі Сідні Херон після 17-річної перерви.

Прем'єра нових серій відбудеться 26 вересня о 22:00 на каналі ABC.

Джерело: Deadline