sonyazhytkova .20 сентября, 2024 6

Шанувальники "One Piece" можуть радіти – свіжий тизер вже у мережі! Хоча у відео ще немає кадрів з нових епізодів, воно все ж дарує цікаву новину.

У тизері вперше показали Чоппера – нового персонажа, який приєднається до команди у 2-му сезоні. Хоча його видно лише зі спини, він вже вражає – пухнасті ріжки не залишать нікого байдужим!

До того ж Netflix підтвердив, що Джо Манганьєлло зіграє Містера 0, а Лера Абова – Міс Олл Сандеї. Шанувальники більше знають їх як Крокодайла та Ніко Робін. Манганьєлло втілить на екрані лідера злочинної організації Baroque Works, а Абова стане його правою рукою.

До речі, це не всі нові обличчя, які з'являться у 2-му сезоні. До акторського складу вже приєдналася Чарітра Чандран із серіалу "Bridgerton", яка втілить Міс Віві Венздей, а Кеті Сагал із "Futurama" зіграє Докторку Курегу. Крім того, шанувальники знову побачать знайомих героїв: Інякі Годоя в ролі Монкі Д. Луффі, Емілі Радд у ролі Намі, Макен’ю в ролі Ророноа Зоро, Джейкоба Ромеро в ролі Усоппа та Таза Скайлара в ролі Санджі.

Хоча прем'єра очікується не раніше 2025 року, вже відомо, що сюжет охопить такі арки, як Логтаун, Реверс Маунтін (Близнюковий мис), Віскі Пік, Маленький Сад і Острів Драм. Виробництво адаптації у форматі live-action активно триває, і зйомки просуваються швидкими темпами.

Джерело: Gamesradar