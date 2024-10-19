sonyazhytkova .19 октября, 2024 5

Paramount+ презентував перший тизер другого сезону "Шкільних духів", де Мадді (Пейтон Ліст) стикається не лише з власним страхом перед смертю. Вона усвідомлює, що те, що відбувається по той бік життя, може бути ще більш лякаючим, ніж сама смерть.

Події другого сезону розгортаються після шокуючого фіналу першого, де Мадді Нірс (Ліст) продовжує залишатися у загробному світі, усвідомлюючи, що з нею сталося. Щоб повернути втрачене життя, їй потрібно об'єднати зусилля з друзями як у світі духів, так і серед живих.

Новий сезон з'явиться на стрімінговому сервісі Paramount+ на початку 2025 року. Окрім Мадді Ліст, у "Шкільних духах" зіграють Крістіан Вентура (Саймон Елрой), Спенсер МаКферсон (Ксав'єр Бакстер), Кіара Пічардо (Ніколь Еррера), Сара Яркін (Ронда), Нік Пуглієзе (Чарлі), Рейнбоу Веделл (Клер Зомер), Джош Закерман (містер Мартін) та Майло Манхайм (Уоллі Кларк). Очікування нових пригод у загадковому світі обіцяє бути дуже захоплюючим і напруженим.

Джерело: Deadline