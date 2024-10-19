sonyazhytkova .19 октября, 2024 13

Новий тизер другого сезону "The Walking Dead: Dead City", на який з нетерпінням чекають фанати, анонсує прем'єру на AMC та AMC+ навесні 2025 року.

У головних ролях виступають Джеффрі Дін Морган і Лорен Коен, а до акторського складу приєдналися Гайус Чарльз, Желько Іванек та Даша Полaнкo.

Сюжет постапокаліптичної драми "The Walking Dead: Dead City" слідкує за пригодами Меггі (Коен) та Нігана (Морган), які вирушають до Манхеттена, відрізаного від материка. Руїни цього міста переповнені мертвими та людьми, які створили свій власний світ, насичений анархією, небезпекою, красою та жахом. У другому сезоні, на тлі зростаючої боротьби за контроль над Манхеттеном, Меггі та Ніган опиняються по різні боки барикад. Їхні долі переплітаються, і обом доводиться усвідомити, що знайти вихід із цієї ситуації виявляється набагато складніше і небезпечніше, ніж вони могли собі уявити. Кожен крок може стати останнім у цьому новому світі, де довіра — це розкіш, а виживання — пріоритет.

Джерело: Deadline