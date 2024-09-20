sonyazhytkova .20 сентября, 2024 0

Netflix випустив моторошний відеоролик до трилера "Платформа 2", прем'єра якого запланована на 4 жовтня.



У 2020 році режисер Гальдер Гастел-Уррутія зробив свій перший крок у світ повнометражного кіно з "Платформою", яка здобула популярність завдяки унікальній концепції та напруженому сюжету з елементами жахів. Відтоді фанати з нетерпінням очікували нових творінь митця.

Після спроби реалізації фільму "Rich Flu" у 2023 році стало відомо, що наступним проєктом Газтела-Уррутії стане продовження його дебютної роботи. У "Платформі 2" знову порушується тема вертикальної в'язниці, де їжа перетворюється на предмет жорстокої боротьби за виживання. Тизер також інтригує появою загадкового лідера, що прагне встановити свої порядки у цьому безжальному світі.

Сценарій до фільму створили Гальдер Гастел-Уррутія разом із Давидом Десолою, Педро Рівера та Егойтом Морано. У новій стрічці глядачі побачать Мілену Сміт, Говіка Кеучкеряна, Наталію Тену та Óскара Хаенада.

"Платформа 2" обіцяє бути не менш напруженою та захоплюючою, ніж її попередниця.

Джерело: Joblo