sonyazhytkova .29 октября, 2024 0

У першому тизері серіалу "Безумство" від Netflix, що вийде 28 листопада, Колман Домінго втілює образ Мансі Деніелса — політичного консультанта, який став телевізійним аналітиком, і тепер вимушений переховуватися після звинувачення у злочині.

Серіал, створений Стівеном Белбером, розповідає історію Мансі, який вирушає в Поконо на творчу перерву, аби написати свій роман. Проте його плани зазнають краху, коли він стає свідком вбивства відомого білого супремасиста та опиняється під підозрою у злочині.

Вимушений тікати, Мансі намагається довести свою невинність і розкрити масштабну змову, перш ніж час на його стороні закінчиться. На своєму небезпечному шляху він відновлює зв’язки з родиною, знаходить несподіваних союзників і протистоїть дезінформації в сучасному світі.

До акторського складу також входять Марша Степанії Блейк, Габріель Грем, Джон Ортіс, Тамісян Топольскі та Т. J. Міксон, а також запрошені зірки Деон Коул, Хейміш Аллан-Хедлі, Енніс Есмер, Елісон Райс, Бредлі Уїтфорд і Стівен МаКінлі Гендерсон. Цей напружений трилер обіцяє захоплюючі повороти сюжету та розкриття глибоких таємниць.

Джерело: Deadline