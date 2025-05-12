sonyazhytkova .12 мая, 2025 2

Стримінговий гігант представив тизер "Mercy For None", який занурює нас в темний світ помсти і таємниць. Колишній бандит повертається, щоб розкрити правду про смерть брата, і його шлях веде в глибину зради та жорстоких відкриттів. Що ближче він до правди, то темнішими стають його рішення.

У головній ролі — JI-SUB, який після 13-річної перерви повертається до потужного екшену. До нього приєднуються Ху Чжун Хо, Гун Мён, Чу Ён У, Ан Кил-кан, Тигр Лі та Чо Хан-чеул, що додають глибини і правдоподібності його ворогам та союзникам.

Герой JI-SUB, залишивши своє бандитське минуле, вирушає у небезпечну подорож за правдою після загадкової смерті свого брата (Лі Чжун Хьок). Шукаючи відповіді, він поринає у смертельну гру, де зрада і жорстокість — постійні супутники. Кожне його рішення може призвести до трагедії, що змінить не тільки його життя, але й долю близьких.

Цікаво те, що зйомки проводилися в реальних кримінальних локаціях, що додає історії ще більше напруженості та реалістичності, перетворюючи її на справжній кошмар для героя та глядача.

Серіал "Mercy For None" очікується 6 червня на Netflix, і вже зараз можна сказати, що його події занурять вас у світ жорстокої помсти, де кожен крок може стати останнім...