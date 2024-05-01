sonyazhytkova .1 мая, 2024 2

У захопливій кінодрамі, головну роль, також виконає Колін Фаррелл. Виробництво має розпочатися в Азії цього літа.



Сюжет розповідає історію гравця, хайроллера, який потрапляє у складну ситуацію. Він вирішує приховатися в Макао, коли його минуле та борги починають наздоганяти його. По дорозі він знаходить підтримку в незнайомці, яка може допомогти йому знайти вихід.

Сценарій адаптує Роуен Джоффе на основі роману Лоуренса Осборна. Фільм є першим проєктом в творчому партнерстві Бергера з Netflix через його компанію Nine Hours. продюсерами виступають Майк Гудрідж з банера Good Chaos, Едвард Бергер з Nine Hours і Меттью Джеймс Вілкінсон з Stigma Films.

Суїнтон нещодавно брала участь у зйомках "Кімната поруч" Педро Альмодовара, а також очікується вихід "Кінця" Джошуа Оппенгеймера цього року.

Вже цієї осені Фаррелл з'явиться в очікуваному серіалі "Пінгвін", де він повторить свою роль найвідомішого ворога Бетмена та гангстера Готем-сіті.

Джерело: Deadline