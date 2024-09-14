sonyazhytkova .14 сентября, 2024 4

Актор, відомий за ролями у "Злих дівчатах" та шоу "Saturday Night Live", приєднається до комедійного проєкту, створеного командою 9JKL на чолі з креатором і шоуранером Дана Кляйн у співпраці з Kapital Entertainment, TrillTV та CBS Studios.

Сюжет комедії, написаної Кляйн за мотивами оповідання Кетрін Хейні, розгортається в найбільш неприємному місці для багатьох - бюро з надання транспортних послуг. Наші яскраві та колоритні герої працюють на мінімальну зарплату в умовах, де клієнти вже на вході виявляють невдоволення. На щастя, вони підтримують один одного.

Як повідомлялося в Deadline минулого місяця, CBS замовила пілотний епізод комедії "DMV" та створила команду для розробки проєкту "Eternally Yours", обидва з яких виробляє CBS Studios.

Тім Мідоуз отримав роль Грегга, колишнього вчителя англійської мови, який тепер працює екзаменатором і намагається якнайшвидше завершити іспити з водіння. Грегг відзначається точними спостереженнями, сарказмом і відчуттям розчарування, що підштовхує його до мрій про відставку.

Дана Кляйн виступатиме як виконавча продюсерка разом із Аароном Капланом з Kapital, Венді Тріллінг з Trill TV та Робін Мейзінгер з Anonymous Content. Студією залишиться CBS Studios.

Джерело: Deadline