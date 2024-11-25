sonyazhytkova .25 ноября, 2024 9

Минуло вже 30 років з моменту прем’єри легендарного фільму, але його популярність лише зростає. За словами Роббінса, велика заслуга у цьому належить Теду Тернеру.

В інтерв’ю для The Guardian Тім Роббінс, виконавець головної ролі у "Втечі з Шоушенка", розповів, що за сучасних умов фільми такого типу могли б загубитися в потоці контенту, сформованому алгоритмами.

Актор зізнався, що стрічка, яка сьогодні вважається шедевром кінематографа, у 1994 році мало кого зацікавила, незважаючи на чудові рецензії та сім номінацій на "Оскар". Лише завдяки VHS-виданням і регулярним трансляціям на каналі Теда Тернера "Turner Classic Movies" фільм поступово здобув любов глядачів і заслужив статус культового.

"Це улюблений фільм багатьох поколінь, він досі очолює рейтинг IMDb як найулюбленіший фільм усіх часів. Це доводить, що якісне кіно залишатиметься актуальним навіть через 10, 15 чи 20 років, незалежно від того, чи був фільм хітом під час виходу", – зазначив Роббінс.

"Втеча з Шоушенка", створена за бюджет у $25 мільйонів, зібрала $73 мільйони у світовому прокаті та стала класикою, що переживає випробування часом.

Водночас Роббінс скептично оцінив сучасні стрімінгові платформи:

"Зайдіть на Netflix і подивіться, які фільми зараз виходять. Це майбутнє кіно? Якщо так, то ми у великій біді".

Крім того, Тім Роббінс, який нещодавно з'явився у серіалі Apple TV+ "Сховище", привернув увагу до непростих умов праці знімальних груп. Актор наголосив, що, на відміну від акторів, чиї графіки дозволяють час для відпочинку та інших проєктів, технічний персонал часто працює у виснажливому режимі. Постійне перевантаження негативно позначається на їхньому емоційному стані та заважає вести збалансоване життя. Роббінс підкреслив, що кіновиробництво має піклуватися про своїх працівників, адже саме вони є фундаментом індустрії.

"'Втеча з Шоушенка' залишається доказом того, що справжнє мистецтво здатне витримати випробування часом, навіть якщо спершу воно залишається непоміченим", – підсумував актор.

Джерело: Deadline