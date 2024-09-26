sonyazhytkova .26 сентября, 2024 2

Номінант на "Оскар" та багатогранний англійський актор приєднається до команди фільму "Peaky Blinders" від Netflix, разом із Ребекою Фергюсон і Баррі Кеоганом. Режисерське крісло займе Том Гарпер, а сценарій напише творець оригінального серіалу Стівен Найт.

Інформація про роль Тіма Рота залишається в таємниці, так само як і деталі персонажів Ребеки Фергюсон та Баррі Кеогана.

Кілліан Мерфі знову повернеться до легендарного образу Томмі Шелбі, голови знаменитої бандитської родини з Бірмінгема. Зйомки фільму стартують до кінця цього року. Епічне продовження цієї багатонагородної саги створено Стівеном Найтом, який також виступить продюсером у тандемі з Керін Мандабач, Мерфі та Гаєм Хілі.

На нещодавній конференції RTS у Лондоні Найт з захопленням відзначив "приголомшливий" акторський склад, підкресливши, що дії фільму відбуватимуться в часи Другої світової війни. Шанувальники серіалу з нетерпінням очікують на цей проєкт, який обіцяє нові яскраві сюжетні повороти та глибокі емоції, продовжуючи історію, що вже стала культовою. Час покаже, які несподівані сюрпризи чекають на глядачів!

Джерело: Deadline