sonyazhytkova .27 марта, 2024 4

Фільми "Дюна" та "Вонка" принесли студії Warner Bros. понад 1,6 мільярда доларів, роблячи актора першим за десятиліття, хто зіграв головні ролі у двох найприбутковіших стрічках, які заробили найбільше в США протягом 8 місяців.

З початку призначення Майкла Де Лука та Памели Ебді на посади головних директорів у червні 2022 року, у Warner Bros. було укладено численні угоди з такими відомими талантами, як Том Круз, Джон М. Чу, Райан Джонсон і Рам Бергман з T Street.

Де Лука та Ебді відзначили: "Протягом останніх років ми не лише захоплювалися жагою Тімоті до своєї справи, що проявляється в широкому спектрі його ролей, але й його непохитною відданістю приділяти 100% свого часу та уваги кожному проєкту, який він робить тут, на Warner Bros. і в інших місцях. Його співпраця в кампаніях до фільмів "Дюна" та "Вонка" нам всім надзвичайно сподобалася, а результати говорять сами за себе. Ми продовжуємо будувати майбутнє кінопромисловості в кінокомпанії Warner Bros. Discovery і раді, що Тімоті обрав нашу студію своїм творчим будинком".

Шаламе висловив вдячність Майклу Де Лука і Памелі Абді за підтримку під час роботи над фільмами "Вонка" та "Дюна", називаючи цю угоду "природним наступним кроком".

Наразі актор грає у фільмі "Дюна: Частина два" студій Legendary/Warner Bros., який продовжує триматися на вершині касових зборів, заробивши понад 575,5 мільйона доларів по всьому світу і продовжає рости. Його роль у стрічці "Вонка" була провідною на різдвяному касовому ринку з загальним збором понад 632 мільйони доларів.

Шаламе був номінований на Оскар за роль у фільмі "Назви мене своїм ім'ям" у 2018 році. Він також знявся у "Інтерстеллар" Крістофера Нолана, який є його найбільш прибутковим проєктом, зібравши понад 733 мільйони доларів по всьому світу.

Джерело: Deadline