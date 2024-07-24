sonyazhytkova .24 июля, 2024 5

Студія Disney/Searchlight сьогодні представила тизер біографічного фільму "A Complete Unknown" про життя легендарного співака та автора пісень - Боба Ділана.

Згідно з офіційним синопсисом, фільм переносить нас на початок 1960-х років, коли музична сцена Нью-Йорка була на піку свого розвитку. "A Complete Unknown" детально розповідає про шлях Боба Ділана (Тімоті Шаламе), молодого музиканта з Міннесоти, який у віці 19 років стрімко став одним із найвідоміших фолк-співаків того часу. Його музика та харизматична особистість швидко здобули популярність, піднімаючи його до вершини музичних чартів і привертаючи увагу широкої аудиторії. Фільм показує, як його пісні стали світовим феноменом, а сам Ділан – культовою фігурою. Ця історія досягає свого апогею на легендарному фестивалі Newport Folk Festival у 1965 році, де його революційний виступ з електричним рок-н-ролом залишив незабутній слід в історії музики.

Крім Тімоті Шаламе, у фільмі "A Complete Unknown" зіграли Ель Фаннінг та Моніка Барбаро. Сценаристами виступили Джеймс Менголд та Джей Кокс.

На жаль, точна дата виходу стрічки поки що не відома.

Джерело: Deadline