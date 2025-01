sonyazhytkova .11 января, 2025 6

Зірка епічної музичної драми про культового співака "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" прийме участь у популярному шоу Saturday Night Live. Його епізод вийде в ефір 25 січня.

За 50 років існування шоу лише 41 особа отримала честь поєднати ці дві ролі на одній сцені. Серед них такі легенди, як Пол Саймон, Рей Чарльз, Елтон Джон, Брітні Спірс та Тейлор Свіфт. Водночас лише чотири з них не були професійними співаками чи музикантами, і останній такий випадок трапився аж 30 років тому. У цей список входять Лілі Томлін (1975 і 1983 роки), Дезі Арназ (1976), Ґері Бьюзі (1979) та Деон Сандерс (1995).

Тімоті Шаламе, який славиться своєю пристрастю до реп-музики, ймовірно, виконає кілька каверів на пісні Боба Ділана. В його фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" актор самостійно переспівав десятки творів цього культового музиканта. Можливо, серед його виступів прозвучать такі хіти, як "Blowin’ in the Wind" чи "Like a Rolling Stone".

Цей виступ стане важливим кроком у кар’єрі актора, адже він претендує на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Якщо він здобуде нагороду, то стане наймолодшим в історії володарем цієї статуетки, обігнавши попереднього рекордсмена, Едрієна Броуді.

Джерело: Нollywoodreporter