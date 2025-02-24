sonyazhytkova .24 февраля, 2025 9

Актор, який втілив легендарного Боба Ділана у музично-біографічній драмі "Цілковитий незнайомець", став тріумфатором церемонії SAG Awards, здобувши нагороду за найкращу чоловічу роль.

Ця перемога стала для Шаламе першою на премії Гільдії кіноакторів США, хоча він уже сім разів номінувався на цю відзнаку.

"Це було абсолютно неочікувано", — зізнався Шаламе під час промови. Актор подякував своїй матері, яка працює в Actors’ Equity вже 40 років, та згадав, як багато зусиль він доклав до цієї ролі: "П’ять з половиною років мого життя були присвячені цьому проєкту. Я віддав йому все, що мав, адже Боб Ділан — справжній американський герой, і зіграти його було честю для мене".

Шаламе висловив вдячність команді фільму, зокрема своїм колегам Елль Фаннінг, Моніці Барбаро та Едварду Нортону, підкресливши, що музичні біографічні драми часто ризикують стати кліше, але цей проєкт, на його думку, вдалося зробити унікальним.

Він також поділився своїм прагненням до величі: "Я знаю, що рідко хто про це говорить, але я хочу бути одним із найкращих. Мене надихають великі актори — Деніел Дей-Льюїс, Марлон Брандо, Віола Девіс, а також спортсмени, як-от Майкл Джордан і Майкл Фелпс. І хоча ця нагорода ще не означає, що я досягнув цієї мети, вона додає мені сил рухатися далі".

Нагадаємо, що вже 2 березня Тіімоті Шаламе вдруге побореться за Оскар у тій самій категорії.

Джерело: Deadline