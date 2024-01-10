sonyazhytkova .10 января, 2024 7

У найновішій версії "Mean Girls 2024" іконою популярної Реджіни Джордж стала акторка та музикантка Рене Рапп, що вражає саму Тіну Фей.

Зараз на підлозі North Shore High править нова королева, і Тіна Фей, письменниця та продюсерка "Mean Girls", вважає, що Рене Рапп - ідеальний вибір. Під час останнього інтерв'ю зі Screen Rant, Фей висловила своє захоплення акторською майстерністю Рапп та пояснила, чому вона вважає її ідеальною кандидаткою для ролі Реджіни.

"Рене може майстерно володіти крупним планом. Її обличчя таке чарівне, і водночас дуже залякуюче, коли це потрібно. Я вважаю, що вона створена для екрану. Вона просто така потужна. І має справжні вокальні навички зірки Бродвею. Отже, ви дійсно отримаєте найкраще", - розповіла Фей.

Це не перший раз, коли Рене Рапп втілює Реджіну в "Mean Girls". Акторка, відома за участь у "Sex Lives of College Girls", раніше грала цю роль на Бродвеї в період з квітня 2018 року по березень 2020 року (премії перервано через пандемію COVID-19). Перенесення персонажа зі сцени на екран не було проблемою для Рапп і Фей високо висловлюється про її "акторський стиль перед камерою".

"Але є дуже смішні моменти в фільмі, коли вона робить щось невиразне, і це виражено через акторський стиль, особливо у спортзалі, коли вона майже виконує пісню місіс Норбері. Будь ласка, якщо ви переглядаєте фільм знову, просто спостерігайте за очима Рене. Це дуже комічно. Вона додає: в Реджини Рене є ця якість, яку повинна мати Реджина - ти боїшся її, але ти також хочеш, щоб вона тебе любила. Ти хочеш, щоб вона тебе помітила. Ти хочеш, щоб вона схилила на тебе світло своєї уваги", - додає Фей.

Джерело: Мovieweb