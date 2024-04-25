sonyazhytkova .25 апреля, 2024 2

Актор, якого ми пам'ятаємо за роль у "Ранковому шоу", вже зіграв разом із Фей у комедії "Нічне побачення" 2010 року, режисованій Шоном Леві. Цього разу деталі його ролі залишаються у таємниці.

"Чотири пори року" базується на однойменному фільмі 1981 року, який був знятий Аланом Алдою і де грали сам Алдо та Керол Бернетт. Оригінальний сюжет розповідає про три пари, які щороку проводять відпустку разом.

Виробництво проєкту покладено на Universal Television та компанії Little Stranger, Inc. Виконавчими продюсерами стануть Тіна Фей, Ланг Фішер і Трейсі Вігфілд, разом із Девідом Майнером, Еріком Гуріаном та Джеффом Річмондом. Сценарій написано Фей, Фішер та Вігфілд, а зйомки заплановані на цей рік.

Нещодавно Стів Керелл засяяв на екранах у серіалі FX "Пацієнт", який він також виробляв, і у телешоу Apple TV+ "Ранкове шоу". Зазначимо, що він отримав номінацію на премію Drama League за свою роль у виставі "Дядько Ваня" у Лінкольн Центрі, що є його дебютом на Бродвеї. Крім цього, актор бере участь у новому проєкті - анімаційному фільмі Джона Красінскі "IF", який має вийти 24 травня за участю Paramount. Також на нього чекає повернення до ролі Грю у наступній частині франшизи "Дуже дивні речі" від Universal та Illumination, яка вийде в кіно 3 липня.

Джерело: Deadline