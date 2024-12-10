sonyazhytkova .10 декабря, 2024 4

Гараві, яка відома своєю роботою над документальним серіалом "African Queens: Cleopatra" для Netflix, виступить шоуранером, написала пілотний епізод та планує бути продюсером і режисером серіалу.

"Лис" є частиною серії Ice & Crime, що слідує за детективом Ґудґеїром Франссоном. Історія починається з таємничого зникнення жінки зі Шрі-Ланки, яка приїхала до віддаленого ісландського містечка. Детектив Ґудґеїр, тимчасово відсторонений від роботи, розпочинає розслідування разом з Гремін Грір — колишнім британським поліцейським, що намагається знайти спокій після кар'єри. Сюжет розгортається на фоні місцевої епідемії опіатної залежності.

Тіна Гараві, справжня шанувальниця скандинавського нуару, придбала права на екранізацію безпосередньо у Сольвейг Пальсдоттір і разом з авторкою детально вивчала персонажів роману. У серіалі з’явиться новий британський персонаж, натхнений Роббі Колтрейном і письменницею-феміністкою Жермен Грір.

Для Гараві цей проєкт стане її дебютом у ролі шоуранера. Вона поділилася, що глибоко відгукнулася з темами біженців, самотності та пошуку свого місця у світі, які розкриваються на фоні суворих ісландських пейзажів.

Джерело: Deadline