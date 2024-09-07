sonyazhytkova .7 сентября, 2024 1

Зірка телешоу "Зоряний шлях: Пікар" долучається до Пола Беттані, який повернеться до ролі Віжена, а Джеймс Спейдер знову втілить Альтрона.



Шоураннером майбутнього серіалу, присвяченого персонажу Віжену, стане Террі Маталас, який вже співпрацював з Тоддом Стешвіком під час роботи над "Зоряним шляхом: Пікар". Знімальний процес планують розпочати у 2025 році.

Пол Беттані, відомий своїм образом Віжена у кількох стрічках Marvel та серіалі "ВандаВіжен", знову повернеться до цієї ролі. Хоча подробиці сюжету тримаються в секреті, відомо, що головною темою стане відновлення Віженом його пам’яті та людяності після подій "Месників: Війна нескінченності" (2018) та його повернення у "ВандаВіжен" (2021).

Тодд Стешвік, якого глядачі пам’ятають за роллю капітана Ліама Шоу в "Пікарі", має чималий акторський досвід. Його також можна було побачити в популярних серіалах, таких як "12 мавп", "Первородні" та "S.W.A.T.".

Джерело: Deadline