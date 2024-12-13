sonyazhytkova .13 декабря, 2024 9

Сценарієм нової стрічки про "Тома і Джеррі" займуться Рашіда Джонс, Вілл МакКормак та Майкл Говієр, які працювали над "Історією іграшок 4".

Це не перша спроба оживити легендарних Тома і Джеррі, які вже з'являлися у гібридному фільмі 2021 року з Хлоєю Грейс Морец.

Створені Вільямом Ханною та Джозефом Барберою на студії MGM ще в 1940-х, ці персонажі стали знаковими фігурами анімації, заклавши основи комічного гумору. За десятиліття було випущено сотні короткометражок про їхні пригоди, з яких багато здобули "Оскар" у категорії "Кращий анімаційний короткометражний фільм". Попри численні адаптації, головною рисою персонажів завжди залишалась їхня ворожнеча та смішні пригоди.

Цей проєкт стане новою віхою в історії "Тома і Джеррі". Джонс і МакКормак, відомі своєю роботою над сценарієм "Історії іграшок 4", демонструють високий рівень професіоналізму. Якщо новий фільм вийде, це може стати початком відродження інших класичних анімаційних франшиз. Хоча ще зарано визначати форму цього проєкту, "Том і Джеррі" — ідеальний кандидат для сучасного переосмислення культових персонажів.

Тепер лишається лише чекати на подальший розвиток подій і сподіватися, що цей проєкт уникне долі інших скасованих ініціатив Warner Bros. Discovery.

Джерело: Мovieweb