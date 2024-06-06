sonyazhytkova .6 июня, 2024 6

"Watch Dogs" від Ubisoft буде екранізована студією New Regency під керівництвом французького режисера Матьє Тюрі.

Початковий сценарій написала Крісті Лебланк, а нові правки внесла Вікторія Бата. Продюсерами виступають Ярів Мілчан, голова та генеральний директор New Regency, Наталі Леманн, президент відділу кіно та телебачення New Regency, а також Маргарет Бойкін, голова відділу контенту Ubisoft Film & Television.

Серія відеоігор "Watch Dogs" від Ubisoft занурює гравців у світ талановитих хакерів, які використовують технології для боротьби з гнітючими силами, що контролюють великі міста по всьому світу. З понад 50 мільйонами гравців по всьому світу, франшиза захопила аудиторію своїм дослідженням хакерської культури та підпільних мереж, пропонуючи захопливий і напружений досвід. Серія також поширилася на інші медіа, включаючи книги та комікси. Останній випуск франшизи, "Watch Dogs: Legion", вийшов у кінці 2020 року.

Том Блайт, відомий своїм яскравим виступом в "Голодних іграх: Балада про співочих пташок і змій", які зібрали 337 мільйонів доларів у світовому прокаті, також грає головну роль у другому сезоні серіалу MGM+ "Біллі Кід". Серед його майбутніх проєктів — незалежний фільм "Plainclothes" та головна роль у режисера Майкла Вінтерботтома в адаптації роману Ернеста Хемінгуея "Прощавай, зброє".

Джерело: Deadline