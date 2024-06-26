sonyazhytkova .26 июня, 2024 4

Студія Sony випустила трейлер фільму Роберта Земекіса "Here" і оголосила, що стрічка побачить світ 15 листопада.

Цей проєкт знову об'єднав Земекіса з командою зйомок легендарного "Форреста Ґампа", до складу якої входять Том Генкс, Робін Райт та сценарист Ерік Рот.

Сюжет "Here" розповідає про підлітка Річарда, роль якого виконує Генкс, під час В’єтнамської війни. Він привозить свою дівчину Маргарет (Райт) до свого дому, де вони з часом оселяться і проживуть разом до старості. Земекіс знову використовує передові візуальні ефекти для омолодження акторів, як у "Форресті Ґампі". Події відбуваються в одному будинку протягом кількох десятиліть, і в трейлері можна побачити його зведення ще в колоніальні часи. Камера залишається на одному фіксованому ракурсі протягом усього трейлера.

Фільм анонсований як "оригінальна стрічка про кілька родин та особливе місце, в якому вони проживають. Історія подорожує крізь покоління, відображаючи людський досвід у його найчистішій формі ... розповідь про кохання, втрату, сміх та життя, все це відбувається саме тут".

У стрічці також зіграли - Пол Беттані та Келлі Райллі в ролі батьків Річарда, а також Мішель Докері, Гвілім Лі, Девід Фінн та Офелія Ловібоунд.

"Форрест Ґамп" на момент свого виходу у 1994 році був феноменом: 2-годинна і 22-хвилинна драма, яка зібрала понад 678 мільйонів доларів по всьому світу, домінувала у прокаті після Дня незалежності США та стала раннім фаворитом на "Оскар". Зрештою, фільм отримав шість "Оскарів", включаючи нагороди за "Найкращий фільм", "Найкращу режисуру" для Земекіса та "Найкращу чоловічу роль" для Генкса.

Джерело: Deadline