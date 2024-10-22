sonyazhytkova .22 октября, 2024 2

За чутками, нас очікує горор про вампірів, дія якого розгортатиметься у 1920-х роках. Стрічка побачить світ у липні 2026 року.

Том Голланд стане черговою зіркою, яка долучиться до акторського складу наступного фільму Крістофера Нолана, Він приєднається до Метта Деймона, який уже підтвердив свою участь у проєкті. Однак це майже вся інформація, яку наразі відомо про стрічку.

Тим часом Gizmodo, посилаючись на "надійне джерело", припускає, що кінокартина стане історичним фільмом жахів про вампірів 1920-х років. Більше деталей Нолан ретельно приховує.

Це буде перша співпраця Голланда з Ноланом. Актор здобув популярність завдяки ролі Людини-павука у Marvel, тоді як Нолан відомий своїми масштабними фільмами, такими як "Оппенгеймер", "Початок" і "Темний лицар". Останній проєкт Нолана зібрав великий зірковий склад, серед яких Кілліан Мерфі, Роберт Дауні-молодший і Метт Деймон, для якого це буде вже третя співпраця з режисером після "Інтерстеллара" та "Оппенгеймера".

Джерело: Gamesradar