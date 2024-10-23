sonyazhytkova .23 октября, 2024 7

На шоу "The Tonight Show" актор оголосив, що зйомки "Людини-павука 4" розпочнуться наступного літа.

"Дійсно, існують чутки про те, що 'Людина-павук 4' готується до випуску, і що ви знову повернетеся до цієї ролі", – запитав ведучий Джиммі Фаллон. Голланд, усміхнувшись, підтвердив: "Це правда. Ми розпочнемо зйомки наступного літа. Все готове, ми майже на фінішній прямій. Це надзвичайно захоплююче, не можу дочекатися!".

Ідея про четверту частину "Людини-павука" обговорюється з моменту виходу "Немає шляху додому" в грудні 2021 року, але новини з цього приводу з'являлися досить рідко. Нещодавно стало відомо, що режисер "Шан-Чі та легенда десяти кілець" Дестін Даніел Креттон веде попередні переговори щодо керівництва проєктом, замінивши Джона Уоттса, який працював над останніми фільмами про Людину-павука.

Хоча Том Голланд вже підтвердив своє повернення, поки що залишається невідомим, чи приєднаються до нього Зендая та інші актори з попередніх фільмів. Marvel також анонсувала три нові проєкти без конкретних дат виходу на 2028 рік, і цілком ймовірно, що один із них буде "Людина-павук 4".

Джерело: Gamesradar