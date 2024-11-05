sonyazhytkova .5 ноября, 2024 8

Два найперспективніші молоді актори Голлівуду зіграють головні ролі у трилері "Американська швидкість" на Amazon MGM Studios.

Сценарій до фільму написав Дан Віденгаупт. Сюжет, заснований на реальних подіях, зосереджується на трьох братів Уіттінгтон, двоє з яких стали центральними фігурами скандалу Міжнародної асоціації автоспорту (IMSA). Ця справа виходила за межі гоночної траси, зачіпаючи теми відмивання грошей, ухилення від податків і наркотрафіку.

Наразі немає інформації про те, які ролі виконуватимуть актори, проте можна припустити, що Голланд і Батлер, ймовірно, зіграють найнебезпечніших персонажів, адже це може зацікавити глядачів.

У молодому Голлівуді Том Голланд та Остін Батлер займають провідні позиції серед таких зірок, як Тімоті Шаламе, Флоренс П'ю, Зендая та Аня Тейлор-Джой, яких багато хто вважає обличчям майбутнього кіноіндустрії. Спільний проєкт цих акторів має потенціал стати справжнім хітом, вражаючи глядачів своєю динамічною історією та захоплюючими персонажами.

Джерело: Мovieweb