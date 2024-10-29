sonyazhytkova .29 октября, 2024 6

Актор, відомий своїми неочікуваними спойлерами, вдало зберіг більшість деталей фільму в таємниці, але підтвердив, що новий проєкт Marvel вже в процесі розробки.

"Єдине, що можу сказати, це те, що проєкт реалізується. Ми близькі до того, щоб мати концепцію, яка дійсно варта уваги фанатів. Ми впевнені, що ідея достатньо сильна, щоб стверджувати, що цей фільм відбудеться", — зазначив Голланд в інтерв’ю для програми "Good Morning America". Він додав: "Зйомки розпочнуться наступного літа. Ідея шалена. Вона трохи відрізняється від того, що ми робили раніше. Але вважаю, що шанувальники дійсно оцінять це".

Крім того, Sony вже внесла в свій релізний графік ще один фільм про Людину-павука, прем'єра якого запланована на 24 липня 2026 року, а зйомки стартують влітку 2025 року.

Голланд також згадував, що вже прочитав чернетку сценарію нового фільму. "У нас є концепція та чернетка, які дійсно вражають", — сказав він в подкасті "The Rich Roll". "Вона потребує доопрацювання, але сценаристи чудово впоралися, і я прочитав її три тижні тому — це справді запалило в мені вогонь".

"Зендая та я сіли разом і читали її, і часом просто стрибали по кімнаті від захоплення. Це справжнє кіно, яке заслуговує на повагу фанатів, але є кілька моментів, які ще потрібно обговорити, перш ніж ми зможемо повністю запустити проєкт. Це дуже захопливо, і я справді, справді в захваті від цього".

Джерело: Deadline