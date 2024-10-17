sonyazhytkova .17 октября, 2024 1

Наступна частина шоу, створеного Райаном Мерфі та Іаном Бреннаном, розповідатиме про реального вбивцю Еда Гейна, який став відомим у кінці 1950-х років, коли його спіймали за розкопуванням могил та зізнанням у вбивстві двох жінок.

Том Голландер, відомий своїми ролями у "Нічному адміністраторі", "Білому лотосі" та франшизі "Пірати Карибського моря", втілить образ Альфреда Хічкока. Відомо, що Ед Гейн став важливим джерелом натхнення для Роберта Блоха, автора роману "Психо", написаного в 1959 році, який згодом слугував основою для знаменитої екранізації Хічкока про Нормана Бейтса. Чи може це свідчити про те, що серіал зосередиться більше на культурному впливі Гейна на американське суспільство, а не на його злочинах?

Олівія Вільямс ("Дюна: Пророцтво") втілить образ дружини Хічкока, Альми, тоді як Лорі Меткалф ("Крик 2") зіграє релігійну матір Гейна, Августу Вільгельміну Гейн.

Попередній сезон "Monster", що вийшов 19 вересня, висвітлює справу братів Еріка та Лайла Менендес, які були визнані винними у вбивстві своїх батьків у Беверлі-Хіллз у 1989 році. Під час судового розгляду обвинувачення стверджувало, що брати прагнули заволодіти родинним багатством, тоді як самі Менендеси наполягали на тому, що вбили батьків у самозахисті після років емоційного та сексуального насильства. В результаті вони отримали довічний термін ув’язнення.

Серіал, у якому грають Ніколас Олександр Чавес, Купер Кох, Хлоя Севіньї та Хав'єр Бардем, викликав неоднозначні відгуки. Багато критиків звертали увагу на те, як шоу використовує художні елементи для підкреслення сенсаційності, включаючи точку зору батьків, а також натякаючи на інцестуальні стосунки між братами Менендес. Незважаючи на суперечливі аспекти, "Monster" продовжує привертати увагу глядачів, ставлячи складні питання про сімейні динаміки та психологію злочинців.

Джерело: Gamesradar