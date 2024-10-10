sonyazhytkova .10 октября, 2024 7

Легендарні актори перебувають на завершальному етапі переговорів щодо участі в серії "Асистент" Гая Річі (робоча назва), яка вийде на Paramount+.

У новому проєкті Гая Річі "Асистент" глядачі стануть свідками того, як сімейні статки та репутації опиняються під загрозою, супроводжуючи незвичні альянси та зради. Хоча ця родина є одними з найвпливовіших "фіксерів" Лондона, їхній бізнес сповнений непередбачуваності, що може призвести до драматичних наслідків.

Ця годинна серія, створена у співпраці Showtime/MTV Studios та 101 Studios, розкриває історії двох поколінь гангстерів, їхні підприємства, складні стосунки та тих, до кого вони звертаються по допомогу. Харді відведена роль Гаррі — небезпечного, але харизматичного фіксера. Міррен і Броснан можуть виконати ролі матріарха та патріарха кримінальної родини.

Річі, який також виступить режисером "Асистента", є виконавчим продюсером разом зі сценаристом серії Ронаном Беннеттом, Девідом С. Глассером, Роном Берклом, Бобом Ярі, Девідом Хаткіним і Іваном Аткінсоном.

Джерело: Deadline