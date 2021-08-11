Анастасия Лях .11 августа, 2021 4

На фото: Кадр из фильма "Веном 2: Да будет Карнаж"

Исполнитель главной роли в фильмах «Веном» и «Веном 2» Том Харди поговорил с журналом Esquire и сказал, что, скорее всего, стоит ждать триквел франшизы.

Хоть сиквел еще не вышел на экраны, руководство студии Sony уже посмотрело готовый материал и, по словам Харди, пришло в абсолютный восторг. Конечно, производство третьей части будет зависеть от кассовых сборов второй, но продюсеры определенно настроены сделать еще один фильм.

Также актер заметил, что, возможно, в триквеле таки случится столкновение Венома и Человека-паука . По крайней мере он этого хотел бы, и такой поворот был бы вполне логичным.

Напомним, режиссером «Венома 2», получившего подзаголовок «Да будет Карнаж», выступил Энди Серкис. Том Харди не только исполнил ведущую партию, но также поучаствовал в написании сценария. В антагониста Карнажа перевоплотился Вуди Харрельсон. Релиз запланирован на 16 сентября.