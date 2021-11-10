Таня Гончаренко .10 ноября, 2021 5

На фото: Том Харди и Ченнинг Татум

Universal Pictures намерены снять фильм основанный на реальных и совсем недавних событиях произошедших в Афганистане, а конкретно — о выводе американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Как сообщает Deadline, главные роли согласились исполнить знаменитые актеры Том Харди и Ченнинг Татум.

Оригинальный сценарий, права на который приобрела киностудия, пренадлежит Джорджу Нолфи. Картина пока не получила официального названия.

Но известно, что Харди и Татум сыграют спецназовцев, которые во время вывода войск снова вступают бой, чтобы спасти своих союзников, оставшихся на территории боевых действий.

Режиссером выступит Джордж Нолфи, снявший фильмы "Меняющие реальность" и "Банкир".

Старт съемок запланирован на 2022 год.