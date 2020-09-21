Еще один интригующий слух распространило издание The Vulcan Reporter, которое утверждает, что Том Харди очень близок к тому, чтобы стать следующим после Дэниела Крэйга Джеймсом Бондом.

Официально студии Metro-Goldwyn-Mayer и Universal объявят имя нового исполнителя лишь в начале 2021 года. Отметим, что ранее роль активно сулили Идрису Эльбе, который стал бы первым темнокожим 007.

Напомним, 25-й фильм бондианы под названием «Не время умирать», релиз которого был перенесен из-за коронавирусной пандемии, выйдет на экраны 12 ноября. В нем Крэйг предстанет в костюме британского суперагента последний раз.