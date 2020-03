Анастасия Лях .2 марта, 2020 5

Вдохновившись успехом «Человека-невидимки» , студия Universal вновь заговорила о так называемой «Темной вселенной», концепции возвращения на экраны таких классических монстров, как Дракула, Мумия, Чудовище Франкенштейна и Невеста Франкенштейна.

Напомним, еще до провала ремейка «Мумии» с участием Тома Круза анонсировались проекты «Франкенштейн» и «Невеста Франкенштейна», в которых должны были сыграть Хавьер Бардем и Анджелина Джоли. Но неудача с «Мумией» все запорола.

Теперь же, когда «Человек-невидимка» и кассу собрал отличную, и рецензии получил исключительно положительные, воскрешение остальных монстров и Франкенштейна в частности снова стало актуальным.

Однако, как сообщает издание We Got This Covered, Бардем уже в связи с проектом не упоминается. Теперь студия на роль чудовища, сшитого из частей мертвых тел, рассматривает Тома Харди. Также сообщается, что жанрово это будет взрослый, основательно страшный хоррор.

Отметим, что сейчас Харди занят на съемках сиквела «Венома», где также играет отчасти монстра.