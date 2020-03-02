Вдохновившись успехом
Напомним, еще до провала ремейка «Мумии» с участием Тома Круза анонсировались проекты «Франкенштейн» и «Невеста Франкенштейна», в которых должны были сыграть Хавьер Бардем и Анджелина Джоли. Но неудача с «Мумией» все запорола.
Теперь же, когда
Однако, как сообщает издание We Got This Covered, Бардем уже в связи с проектом не упоминается. Теперь студия на роль чудовища, сшитого из частей мертвых тел, рассматривает Тома Харди. Также сообщается, что жанрово это будет взрослый, основательно страшный хоррор.
Отметим, что сейчас Харди занят на съемках сиквела «Венома», где также играет отчасти монстра.