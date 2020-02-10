Анастасия Лях .10 февраля, 2020 3

Журнал Variety пишет, что Том Харди исполнит главную роль в байопике, посвященном британскому исследователю Антарктики Эрнесту Шеклтону.

Всего Шеклтон совершил четыре экспедиции в Антарктику. Собственно, все они и будут показаны в биографическом фильме. Что примечательно, покоритель южного полюса не единожды оказывался в смертельно опасных ситуациях и многократно избегал гибели и спасал других членов команды, а сам в итоге скончался от обычного сердечного приступа.

Байопик уже несколько лет находится в разработке. Сценарий написал Питер Строхан, на счету которого адаптация романа «Шпион, выйди вон!». Продюсирует проект Дэвид Хэйман, в арсенале которого прошлогодний шедевр Тарантино «Однажды в Голливуде».