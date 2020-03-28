Анастасия Лях .28 марта, 2020 1

Издание Page Six пишет, что Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон был замечен в Лос-Анджелесе .

Это означает, что актер вернулся домой в США из Австралии, где он вместе с женой заразился коронавирусом и пребывал на лечении сперва в больнице, затем дома. Надо полагать, Хэнкс и Уилсон излечились, хотя информации о том, что тесты показали отсутствие инфекции, пока нет.

Напомним, актер и его супруга заболели во время съемок байопика об Элвисе Пресли в Австралии (в фильме Хэнкс исполняет роль менеджера певца). Две недели они пробыли на госпитализации, а затем еще некоторое время в домашней изоляции. После выписки из больницы Хэнкс отписался в Инстаграме, что чувствует себя намного лучше.