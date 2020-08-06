Анастасия Лях .6 августа, 2020 12

Актер ведет переговоры на счет участия в новой (игровой) экранизации знаменитой итальянской сказки «Пиноккио», сообщает Deadline.

Как мы уже писали, в режиссерском кресле находится Роберт Земекис, у которого Хэнкс снимался дважды: в драме «Форрест Гамп» и анимации motion capture «Полярный экспресс». Если все сложится, актер исполнит свою давнюю мечту и сыграет Джеппетто, резчика по дереву, который выстрогал из бревна Пиноккио.

Отметим, что в текущем году на экраны вышла артхаусная экранизация «Пиноккио» от титулованного итальянского постановщика Маттео Гарроне, в которой роль Джеппетто исполнил Роберто Бениньи.