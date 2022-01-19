Анастасия Лях .19 января, 2022 5

Как сообщает Deadline, Том Хэнкс исполнит главную роль в голливудской версии знаменитой шведской драмеди «Вторая жизнь Уве», поставленной по одноименному роману-бестселлеру Фредрика Бакмана.

Главный герой истории — одинокий пожилой ворчун, вечно брюзжащий, всем недовольный и придирающийся к соседям по любому поводу. Уве — перфекционист и неисправимый зануда, и если кто-то из соседей бросил стеклянную бутылку в контейнер для пластикового мусора — он приходит в бешенство. В его же доме — всегда идеальный порядок. И средства для запланированного суицида. И казалось бы, бездомному коту нет места ни в жилище, ни в сердце Уве, и старик прогоняет приблуду снова и снова. Но вероятно, друг — это то, что герою больше всего нужно.

Режиссером ремейка выступит Марк Форстер, в арсенале которого фильмы «Квант милосердия», «Бал монстров», «Волшебная страна», «Война миров Z», «Кристофер Робин». Сроки производства пока не уточняются.