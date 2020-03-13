Анастасия Лях .13 марта, 2020 5

Об этом сообщил сам актер на личной странице в Твиттере. Вирус атаковал не только Хэнкса, но и его супругу Риту Уилсон.

Голливудская звезда заразился во время киносъемок в Австралии. Там Хэнкс исполнял роль менеджера Элвиса Пресли в байопике от режиссера База Лурмана. Сперва студия Warner заявила о приостановке производства картины в связи с заражением «одного из актеров», не уточняя имени. А затем уже появился пост Тома Хэнкса.

Актер написал, что будет находиться вместе с женой в изоляции согласно протоколу и проходить дополнительные тесты и анализы. О возможных сроках возобновления съемочного процесса пока что, естественно, речь не идет.