sonyazhytkova .22 апреля, 2024 9

Актор поділився інформацією щодо очікуваного фільму "Людина-павук 4" та зазначив, що вже активно ведуться обговорення щодо нової кінстрічки.

"Проста відповідь - я завжди хочу знімати фільми про Людину-павука. Я зобов'язаний своїм життям і кар'єрою саме йому. Тому просто - так. Я завжди за це", - сказав Холланд журналістам.

Однак актор також висловив трохи більш обережну позицію, коли пояснював розвиток сюжету "Людини-павука 4".

"Ми маємо найкращих фахівців які працюють над визначенням, яка саме буде історія. Але поки ми не знайдемо правильний шлях, у нас є спадщина, яку треба захистити. 'Людина-павук: Додому шляху немає' був винятковим у багатьох відношеннях, тому ми повинні переконатися, що кожен наступний крок - правильний", - сказав Холланд.

Зірка Марвел зауважив, що це перший раз, коли він настільки рано приєднався до творчого процесу створення фільму, навіть якщо наразі його участь ще не настільки активна.

Хоча офіційно стрічка "Людина-павук 4" ще не підтверджена студіями Sony та Marvel Studios, її випуск є майже невід'ємною частиною планів. З успіхом фільму "Додому шляху немає", що заробив майже 2 мільярди доларів, Тому Холланду відкривається можливість продовжувати знімати історії про Людину-павука, особливо з урахуванням сюжетного повороту в кінці третьої частини, коли світ забув хто такий Пітер Паркер, завдяки закляттю Доктора Стренджа.

Джерело: Gamesradar