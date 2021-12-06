Таня Гончаренко .6 декабря, 2021 3

Том Холланд, наиболее известный по роли Человека Паука, сыграет великого актера Фреда Астера, биографический фильм о котором снимет студия Sony. Как сообщает Deadline, новостью об этом Холланд лично поделился с корреспондентами AP.

"О, я играю Фреда Астера. Сценарий был готов неделю назад, но я его еще не читал. Они мне его пока е отдали. Я знаю, что сценарий есть у Эми Паскаль. Она связалась со мной раньше, когда я был в ванне, и у нас был прекрасный Фейстайм. Так что я буду играть Фреда Астера" - заявил Том.

Фред Астер - выдающийся танцовщик, певец, хореограф и актер, который не покидал сцену целых 76 лет. Популярность ему принелсли Бродвей и лондонский Вест-Энд. Что касается кино, то самыми популярными работами Астера считаются "Танцующая леди" (1933 год), "Пасхальный парад" (1948) и "Забавная мордашка" (1957) с восхитительной Одри Хепберн.