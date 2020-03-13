Анастасия Лях .13 марта, 2020 4

Несмотря на коронавирус, съемки третьей части марвеловского «Человека-паука» с Томом Холландом по-прежнему запланированы на июль. Информацию подтвердил сам исполнитель главной роли.

По словам Холланда, съемочный процесс должен стартовать в середине лета, а релиз, как и раньше, намечен на 15 июля 2021 года. Также актер добавил, что в историю непременно вернется героиня Зендаи, возлюбленная Питера Паркера, а сюжет будет «абсолютно сумасшедшим». Однако спойлерить Холланд, на удивление, не стал (как известно, звезда страдает такой привычкой).

Напомним, студии Sony и Marvel, ранее разругавшиеся, вновь пришли к соглашению, так что производство снова будет совместным, только на этот раз Marvel примет участие в финансировании и, соответственно, разделит с Sony прибыль от проката.