Анастасия Лях .15 декабря, 2021 9

Актер признался, что самым тяжелым во время продакшена и постпродакшена фильма « Человек-паук : Нет пути домой» было постоянно обманывать друзей и знакомых, чтобы ни в коем случае не просочился спойлер.

Холланд рассказал, что ему постоянно приходилось врать, чтобы не выдать детали и сюрпризы сюжета. Ложь была мучительной и изматывающей, и теперь актера терзает совесть за обман близких.

Напомним, в «Нет пути домой» Питер Паркер просит Доктора Стрэнджа исправить с помощью магии тот факт, что теперь абсолютно все в курсе, кто именно скрывается под маской Спайдермена. Заклятие срабатывает не так, как ожидалось, и несколько параллельных реальностей сходятся в одной точке.