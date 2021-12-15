Актер признался, что самым тяжелым во время продакшена и постпродакшена фильма «
Холланд рассказал, что ему постоянно приходилось врать, чтобы не выдать детали и сюрпризы сюжета. Ложь была мучительной и изматывающей, и теперь актера терзает совесть за обман близких.
Напомним, в «Нет пути домой» Питер Паркер просит Доктора Стрэнджа исправить с помощью магии тот факт, что теперь абсолютно все в курсе, кто именно скрывается под маской Спайдермена. Заклятие срабатывает не так, как ожидалось, и несколько параллельных реальностей сходятся в одной точке.