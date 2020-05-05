Анастасия Лях .5 мая, 2020 0

Том Круз исполнит главную роль в боевике, съемки которого пройдут в космосе. Проект разрабатывается при поддержке НАСА и компании Илона Маска SpaceX, сообщает Deadline.

Неудивительно, что следующим шагом для актера, который обожает самостоятельно выполнять на съемочных площадках всевозможные трюки и который уже карабкался по стене небоскреба и летал, уцепившись за фюзеляж самолета, станет настоящий полет в космос и съемки в космическом пространстве.

Детали проекта пока не разглашаются. Нет никакой информации о сюжете. Неизвестно, целиком он будет отснят в космосе или частично. Ничего не говорится о сценаристе и постановщике. И сроки производства, естественно, тоже пока не уточняются.