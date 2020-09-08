Анастасия Лях .8 сентября, 2020 12

В Сети появилось видео со съемок «Миссии невыполнимой 7», на котором видно, как 58-летний актер выполняет сумасшедший и смертельно опасный трюк.

На днях мы писали, что съемки картины, сперва прерванные коронавирусом, а затем несчастным случаем на площадке (во время выполнения трюка загорелись мотоцикл и мотоциклист), были продолжены и в настоящее время проходят в Норвегии. Режиссер Кристофер МакКуорри выложил в Инстаграм фото с изображением гигантской эстакады, и тут же расползлись слухи, что сорвиголова Круз намерен прокатиться по эстакаде на байке.

И действительно, именно это он и сделал. Но не просто проехался. На видео мы видим, как мотоциклист мчится по эстакаде, затем взлетает на трамплине и, оторвавшись от байка, летит прямиком в пропасть с громадной высоты. Естественно, потом раскрывается парашют. Но дух захватывает не то слово…