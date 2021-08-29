Таня Гончаренко .29 августа, 2021 8

На фото: Том Круз на съемках "Миссия невыполнима"

Издание The Sun сообщает, что грабители угнали BMW телохранителя Круза во время съемок "Миссия невыполнима" в Бирменгеме.

Правонарушители вскрыли машину и украли вещи Тома Круза, которые оцениваются в несколько тысяч долларов. На угнанной BMW установлено электронное устройство слежения, благодаря чему авто быстро нашли, но, вернуть украденное актеру так и не удалось.

Злоумышленники были хорошо подготовлены по мнению полициии. Вскрыть машину им удалось благодаря специальному сканеру, копирующему сигнал бесконтактного ключа.

Напомним, премьера седьмой части франшизы состоится 26 мая 2022 года.